Смертельная авария в Уфе: столкнулись «Volkswagen Поло» и мотоцикл, погиб мотоциклист

В Уфе накануне ночью случилась ужасная авария, в которой погиб молодой мужчина. Как рассказали в ГИБДД Башкирии, на ул. Цюрупы столкнулись «Volkswagen Поло» под управлением 34-летнего жителя Уренгоя и мотоцикл «Ямаха», за рулем которого находился 26-летний житель Уфы.
По имеющимся сведениям, машина поворачивала на ул. Чернышевского, когда в нее врезался мотоцикл. Удар был такой силы, что после столкновения мотоцикл загорелся. Водителя госпитализировали в больницу, но врачам не удалось его спасти. Уфимец умер в больнице от полученных травм.