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Смертельная авария в Уфе: столкнулись «Volkswagen Поло» и мотоцикл, погиб мотоциклист

Смертельная авария в Уфе: столкнулись «Volkswagen Поло» и мотоцикл, погиб мотоциклист

Уфа | 16 июл 2020 | 10:11

В Уфе накануне ночью случилась ужасная авария, в которой погиб молодой мужчина. Как рассказали в ГИБДД Башкирии, на ул. Цюрупы столкнулись «Volkswagen Поло» под управлением 34-летнего жителя Уренгоя и мотоцикл «Ямаха», за рулем которого находился 26-летний житель Уфы.



По имеющимся сведениям, машина поворачивала на ул. Чернышевского, когда в нее врезался мотоцикл. Удар был такой силы, что после столкновения мотоцикл загорелся. Водителя госпитализировали в больницу, но врачам не удалось его спасти. Уфимец умер в больнице от полученных травм.

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В ГИБДД Республики Башкортостан рассказали, что начато разбирательство. Уже известно, что при осмотре у погибшего не обнаружили водительское удостоверение.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД
Видео: UTV

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