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В городе Октябрьский на сварщике загорелась спецодежда

В городе Октябрьский на сварщике загорелась спецодежда

Октябрьский | 16 июл 2020 | 10:35

В городе Октябрьский на «Октябрьсккоммунводоканал» 14 июля произошел несчастный случай. Как рассказывает Гострудинспекция Башкирии, при врезке водопровода загорелась спецодежда на 39-летнем сварщике.



Огонь получилось потушить лишь спустя некоторое время. Сварщик чуть не погиб от полученных ожогов рук, брюшной полости. После происшествия пострадавший госпитализирован в горбольницу.

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Гострудинспекция инициировала проведение расследования, в процессе чего будут выяснены обстоятельства случившегося и виновные лица, заявили в управлении.

Ранее сообщалось, что в Баймаке загорелся автобус ПАЗ с пассажирами на борту.
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Источник: gorobzor.ru

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