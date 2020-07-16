В городе Октябрьский на сварщике загорелась спецодежда
Октябрьский | 16 июл 2020 | 10:35
В городе Октябрьский на «Октябрьсккоммунводоканал» 14 июля произошел несчастный случай. Как рассказывает Гострудинспекция Башкирии, при врезке водопровода загорелась спецодежда на 39-летнем сварщике.
Огонь получилось потушить лишь спустя некоторое время. Сварщик чуть не погиб от полученных ожогов рук, брюшной полости. После происшествия пострадавший госпитализирован в горбольницу.
Ранее сообщалось, что в Баймаке загорелся автобус ПАЗ с пассажирами на борту.
Читать дальше...
Источник:
gorobzor.ru
Читайте также