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В Уфе, в подъезде дома, на молодую пару напали грабители

В Уфе, в подъезде дома, на молодую пару напали грабители

Уфа | 16 июл 2020 | 11:17

В Уфе, 13 июля, на улице Менделеева в одном из подъездов молодая пара подверглась разбойному нападению трех неизвестных людей в масках.



Брызнув молодому человеку газом из баллончика и ударив его кирпичом по животу, грабители принялись вырывать из его рук сумку с находящимися внутри документами и деньгами. Отобрав у девушки сотовый телефон преступники ретировались.

Прибывшая полиция изъяла с места ограбления резиновую пулю, кусок кирпича, несколько следов обуви и отпечатки пальцев. Возбуждено уголовное дело, ведется розыск.

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