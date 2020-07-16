В Учалах 60-летний мужчина нанес 15 ножевых ранений своему собутыльнику
Учалинский район | 16 июл 2020 | 18:00
В городе Учалы следователи изучают обстоятельства покушения на убийство одного из местных жителей. Пьяная ссора привела к резне, в результате которой пострадавший получил 15 ударов ножом в живот.
Лишь благодаря оперативной помощи медиков, мужчину удалось спасти от неминуемой гибели. Выяснилось, что пожилой мужчина устроил у себя дома застолье с товарищем. В какой-то момент собутыльники начали ругаться и хозяин квартиры набросился на своего гостя с кухонным ножом.
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Ранее сообщалось о дерзком ограблении в Уфе. Преступники напали на молодую пару в подъезде дома.
Фото: пресс-служба УМВД по РБ
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