В Учалах 60-летний мужчина нанес 15 ножевых ранений своему собутыльнику

Учалинский район | 16 июл 2020 | 18:00

В городе Учалы следователи изучают обстоятельства покушения на убийство одного из местных жителей. Пьяная ссора привела к резне, в результате которой пострадавший получил 15 ударов ножом в живот.







Лишь благодаря оперативной помощи медиков, мужчину удалось спасти от неминуемой гибели. Выяснилось, что пожилой мужчина устроил у себя дома застолье с товарищем. В какой-то момент собутыльники начали ругаться и хозяин квартиры набросился на своего гостя с кухонным ножом.

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Фото: пресс-служба УМВД по РБ