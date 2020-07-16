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В Учалах 60-летний мужчина нанес 15 ножевых ранений своему собутыльнику

В Учалах 60-летний мужчина нанес 15 ножевых ранений своему собутыльнику

Учалинский район | 16 июл 2020 | 18:00

В городе Учалы следователи изучают обстоятельства покушения на убийство одного из местных жителей. Пьяная ссора привела к резне, в результате которой пострадавший получил 15 ударов ножом в живот.



Лишь благодаря оперативной помощи медиков, мужчину удалось спасти от неминуемой гибели. Выяснилось, что пожилой мужчина устроил у себя дома застолье с товарищем. В какой-то момент собутыльники начали ругаться и хозяин квартиры набросился на своего гостя с кухонным ножом.

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Как сообщили в пресс-службе МВД Башкирии, злоумышленник ранее был судим. Стражам порядка предстоит разобраться во всех обстоятельствах происшествия.

Ранее сообщалось о дерзком ограблении в Уфе. Преступники напали на молодую пару в подъезде дома.

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Фото: пресс-служба УМВД по РБ

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