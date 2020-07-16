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В Уфе на озере Теплое утонул молодой человек

В Уфе на озере Теплое утонул молодой человек

Уфа | 16 июл 2020 | 19:59

В Уфе спасатели рассказали о несчастном случае, произошедшем в Калининском районе столицы.



В Управлении гражданской защиты сообщили, что  примерно в 17.00, на месте слияния озера Теплое и реки Уфы, утонул молодой человек. Погибший отдыхал вместе с друзьями на берегу, а затем решил освежиться в водоеме. Войдя в реку, он, через некоторое время, исчез из виду. Его друзья рассказали, что он не умел плавать, к тому же был в нетрезвом состоянии.

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Как оказалось, горожане проводили время на необорудованном для отдыха месте, а река в некоторых местах имеет сильное течение  и перепады температур, от которых часто возникают спазмы конечностей и судороги.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии спасли дрейфовавших на сломанном катере туристов

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Фото: Управления по гражданской защите

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