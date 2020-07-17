В Калтасинском районе Башкирии взорвался бытовой газ, пострадала женщина

Калтасинский район | 17 июл 2020 | 10:47

Накануне, 16 июля, вечером в деревне Буралы Калтасинского района произошел несчастный случай. В одноэтажном деревянном доме, расположенном на улице Чапаева, взорвался баллон объемом 50 литров. После хлопка газа горения не возникло, как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.







Спасатели выяснили, что бревенчатая конструкция дома не пострадала. Однако при взрыве выбило четыре окна и разрушился пристрой. В результате хлопка пострадала хозяйка дома. Она получила серьезные травмы.

— Также пострадала 48-летняя женщина. Она получила термические ожоги 45% тела. Женщину доставили в хирургическое отделение ГБУЗ РБ «Калтасинская ЦРБ». Сейчас на месте в инциденте разбираются сотрудники МЧС России, ПАО «Газпром газораспределение Уфы» Нефтекамска и администрации, — объяснили в пресс-службе МЧС России по РБ.

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