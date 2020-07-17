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В Уфе неизвестный изнасиловал женщину в строительном вагончике

В Уфе неизвестный изнасиловал женщину в строительном вагончике

Уфа | 17 июл 2020 | 11:38

Страшное преступление произошло на днях в Уфе. Жертвой изнасилования стала женщина 52 лет. О происшествии сообщили в издании КП-Уфа.



В строительном вагончике, находящемся на территории поселка 8 Марта, вместе с неизвестным мужчиной жертва распивала алкоголь. В какой-то момент злоумышленник начал нагло себя вести, распускал рук. После того, как женщина стала оказывать сопротивление, мужчина схватил нож и начал ей угрожать. Пострадавшая сообщила об инциденте в полицию.

На месте происшествия прибывшие оперативники изъяли для экспертизы нижнее белье. Объявлен розыск насильника, устанавливаются все детали произошедшего.

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Ранее сообщалось о невероятном случае произошедшем в городе Учалы. Мужчина выжил после нанесения ему 15 ножевых ранений.

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