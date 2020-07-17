Спасатели третий день ведут поиски пропавшего в Чишминском районе Максима Шыршова

Спасатели третий день ищут ребенка, который пропал во время купания. Инцидент произошел возле деревни Черниговка Чишминского района.
15 июля около 8 вечера очевидец сообщил, что в Деме, возможно, утонул мальчик, так как его нет уже 30-40 минут. Как уточняет пресс-служба МЧС РФ по РБ, мальчик 2015 г.р. находился у воды вместе родителями и другими детьми.
На место происшествия оперативно направлены силы и средства МЧС России и другие экстренные службы. Место оказалось не оборудовано для купания.
«За прошедшие дни водолазами Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России обследовано более 500 метров. Сегодня работы будут проводиться с лодки вниз по течению. Поиски продолжаются», сообщили в ведомстве.