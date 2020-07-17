В Учалинском районе Башкирии горит лес

Учалинский район | 17 июл 2020 | 13:40

В Учалинском районе на протяжении нескольких дней полыхает лес. Как рассказал один из местных жителей, в селе Уразово четвертый день горит лес, при этом его не тушат.







В Учалинском лесничестве рассказали, что это не единственный лесной пожар на территории района. Сейчас эти возгорания тушат.

«В районе сейчас действуют шесть пожаров, из них крупных – четыре, в том числе этот пожар в районе села Уразово. Он находится на арендованной Уфимским фанерным комбинатом территории. Сегодня на этом пожаре работают 20 человек и семь единиц техники. Обстановка в районе очень сложная, помимо этого есть еще пять пожаров», – рассказал руководитель Учалинского лесничества Айбулат Байгарин.

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