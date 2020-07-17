В Учалинском районе Башкирии горит лес
Учалинский район | 17 июл 2020 | 13:40
В Учалинском районе на протяжении нескольких дней полыхает лес. Как рассказал один из местных жителей, в селе Уразово четвертый день горит лес, при этом его не тушат.
В Учалинском лесничестве рассказали, что это не единственный лесной пожар на территории района. Сейчас эти возгорания тушат.
«В районе сейчас действуют шесть пожаров, из них крупных – четыре, в том числе этот пожар в районе села Уразово. Он находится на арендованной Уфимским фанерным комбинатом территории. Сегодня на этом пожаре работают 20 человек и семь единиц техники. Обстановка в районе очень сложная, помимо этого есть еще пять пожаров», – рассказал руководитель Учалинского лесничества Айбулат Байгарин.Напомним, ранее сообщалось о пожаре в лесном массиве в Белорецком районе. Жители полагают, что виновниками возгорания были дети.
Источник:
gorobzor.ru
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