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В Учалинском районе Башкирии горит лес

В Учалинском районе Башкирии горит лес

Учалинский район | 17 июл 2020 | 13:40

В Учалинском районе на протяжении нескольких дней полыхает лес. Как рассказал один из местных жителей, в селе Уразово четвертый день горит лес, при этом его не тушат.



В Учалинском лесничестве рассказали, что это не единственный лесной пожар на территории района. Сейчас эти возгорания тушат.

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«В районе сейчас действуют шесть пожаров, из них крупных – четыре, в том числе этот пожар в районе села Уразово. Он находится на арендованной Уфимским фанерным комбинатом территории. Сегодня на этом пожаре работают 20 человек и семь единиц техники. Обстановка в районе очень сложная, помимо этого есть еще пять пожаров», – рассказал руководитель Учалинского лесничества Айбулат Байгарин.
Напомним, ранее сообщалось о пожаре в лесном массиве в Белорецком районе. Жители полагают, что виновниками возгорания были дети.

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Источник: gorobzor.ru

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