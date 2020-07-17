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"Поведение матери удивляет": стало известно о родителях пропавшего в Чишминском районе мальчика

"Поведение матери удивляет": стало известно о родителях пропавшего в Чишминском районе мальчика

Чишминский район | 17 июл 2020 | 14:10

15 июля в службу МЧС Башкирии поступило сообщение о пропаже 5-летнего мальчика в деревне Черниговка Чишминского района. Ребёнок отдыхал с семьёй на реке Дёма, но внезапно пропал. Издание ГорОбзор.ру выяснило подробности жизни малыша.



По словам приближенных к семье, биологический отец ребенка умер два месяца назад при таинственных обстоятельствах. Мать мальчика живёт с новым мужчиной, с котором и отдыхала семья на берегу. У женщины есть ещё дети, которых забрали сотрудники органов опеки после произошедшего.

Самого пропавшего малыша описывают как тихого, замкнутого и хрупкого ребёнка.

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Близкий к семье:
Он такой тощий, маленького роста. Разговаривает с людьми тихо, что приходится всегда переспрашивать. Мать постоянно ругала ребенка, говорила, что он «второй папаша». В день пропажи она вообще не понимала, что творится. Уехала домой. Вчера звонили – она спала.
Поведение матери удивляет всех, кто знаком с произошедшем. Сегодня к реке прибыли спасатели, но мамы на поисках нет. Она якобы занимается какими-то документами, а накануне просила соседей выкопать могилу для сына. Близкие к семье сообщают, что во время отдыха на берегу мать выпивала с любовником, а потом просто поехала спать.

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Источник: bash.news

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