В Бураевском районе Башкирии тело утонувшей девочки смогли достать лишь на следующий день

Бураевский район | 17 июл 2020 | 14:44

В минувшую среду, 15 июля, в Бураевском районе республики произошла трагедия на воде. Там, неподалеку от села Вострецово, в реке Белой утонула школьница, которая приехала отдохнуть на пляже вместе со своими родителями.







Как рассказали в пресс-службе Госкомитета ЧС по Башкирии, все произошло внезапно. Девочка купалась вместе с мамой, и стоило матери отвернуться всего на несколько минут, как сильное течение утянуло ее под воду. Очевидцы попытались нырять в воду, чтобы найти ребенка, но было уже поздно. Даже прибывшим спасателям не удалось сразу найти утонувшую девочку, ее тело извлекли водолазы только на следующий день.

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Фото: соцсети