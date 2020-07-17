В Иглинском районе Башкирии на реке Сим произошел разлив нефтепродуктов

Иглинский район | 17 июл 2020 | 15:25

В Иглинском районе произошел разлив нефтепродуктов в крупной реке Сим. Инцидент произошел вблизи деревни Асканыш. Отдыхающие на берегу реки заметили масляное пятно.







Как стало известно, нефтепродукты попали в воду от баржи, которая затонула в реке 40 лет назад. Местные жители решили поднять и разобрать транспорт на металлолом. Однако внутри баржи были остатки нефтепродуктов, которые и вылились в реку. Площадь разлива составляет 250 квадратных метров, отметили в администрации района.

«Ивано-Казанский сельсовет огородит место бывшего дикого пляжа сигнальной лентой: купаться там запрещено до окончания работ. В отношении лиц, допустивших загрязнение водоема, будет применено административное взыскание. РОВД также проведет проверку», — сообщили в администрации Иглинского района.

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Фото: соцсети

Сообщается, что на месте работает аварийно-спасательная служба. Уже установлены заграждения для масляной пленки, локализован разлив и начата откачка нефтепродуктов. Так, накануне уже откачан 10 тонн эмульсии.