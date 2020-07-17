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В Октябрьском два приятеля ограбили в безлюдном месте пенсионера

В Октябрьском два приятеля ограбили в безлюдном месте пенсионера

Октябрьский | 17 июл 2020 | 15:35

В Октябрьском было совершенно шокирующее нападение на 67-летнего местного жителя. Два друга увидели, как пенсионер выходит из магазина с деньгами, и решили воспользоваться ситуацией. Пресс-служба МВД по РБ сообщила подробности случившегося.



Оказалось, пенсионер совершил покупки в магазине, а после убрал сдачу в карман. Это увидел 32-летний житель Туймазов и предложил 37-летнему другу украсть деньги у пожилого человека. Тогда два товарища, проследив за дедушкой, напали на него в безлюдном месте. Один схватил пенсионера за шею, а другой вытащил из кармана 1800 рублей. После преступления грабители поспешили скрыться.

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Сотрудники правоохранительных органов быстро вышли на след преступников. Оба мужчины были неоднократно судимы. Деньги грабители потратили, но после задержания возместили ущерб пенсионеру.

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Источник: bash.news

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