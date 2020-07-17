В Бурзянском районе Башкирии, жители своими силами пытаются потушить пожар в заповедном лесу

Бурзянский район | 17 июл 2020 | 15:43

17 июля стало известно о возгорании на территории Башкирского государственного заповедника в Бурзянском районе республики. В социальных сетях природоохранного объекта размещена информация о прекращении приема посетителей. Большая площадь охвачена пожарами.







Огонь тушат сотрудники заповедника. К ним присоединились жители близлежащих сел и волонтеры, однако их сил на данный момент не хватает. Необходимо добраться до очага возгорания, чтобы полностью ликвидировать огонь. Но имеющаяся техника такой возможностью не обладает. Сотрудники заповедника обращаются к правительству республики, а также к Радию Хабирову лично и просят помочь в тушении. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе МЧС.

— Согласно законодательству это ответственность Минлесхоза, они обязаны работать над тушением. Силы МЧС привлекаются в случае угрозы распространения огня на населенные пункты. На данный момент в Бурзянский район выехала аэромобильная группировка для оценки масштабов возгорания, планируется введение режима ЧС. Мы имеем право вмешаться только в рамках межведомственного взаимодействия, так есть определенная зона ответственности, особенности работы на территории лесного массива. Сейчас пожароопасный сезон, если ситуация обострится, возможно будет взаимодействие с МЧС России и подключение авиации, но пока такой вопрос не стоит, — объяснил начальник отдела информации и связи с общественностью Алик Шарафутдинов.

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