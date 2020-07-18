ДТП в Балтачевском районе Башкирии: водитель «ВАЗ-2114» насмерть сбил ребенка на велосипеде
Балтачевский район | 18 июл 2020 | 12:00
Вечером 17 июля в Балтачевском районе Башкирии жертвой ДТП стал десятилетний мальчик.
Все произошло во время сильного ливня на Советской улице. Ребенок на велосипеде пересекал проезжую часть, когда его сбил 40-летний водитель «ВАЗ-2114». Мальчик скончался от полученных травм. Водитель находился за рулем в трезвом виде. По словам очевидцев, с началом дождя дети начали разбегаться по домам.массовой аварии, которая произошла под Уфой. В столкновении трех автомобилей за рулем погибла женщна.
Источник:
www.sobkor02.ru
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