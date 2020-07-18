В Стерлитамаке погиб мотоциклист устроивший массовое ДТП
Стерлитамакский район | 18 июл 2020 | 12:09
В ночь на 18 июля в Стерлитамаке погиб молодой мотоциклист. Смертельное ДТП произошло на улице Артема.
20-летний житель города за рулем КТМ «Racing», предположительно, наехал на бордюрный камень. Его отбросило на автомобили, и мотоциклист врезался также в припаркованные «Peugeot 408», «Volkswagen Passat» и «Chevrolet Niva».
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Ранее сообщалось о смертельном ДТП в Балтачевском районе. Здесь водитель «ВАЗ-2114» насмерть сбил ребенка на велосипеде.
Источник:
gtrk.tv
Фото: ГИБДД РБ
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