В Стерлитамаке погиб мотоциклист устроивший массовое ДТП

Стерлитамакский район | 18 июл 2020 | 12:09

В ночь на 18 июля в Стерлитамаке погиб молодой мотоциклист. Смертельное ДТП произошло на улице Артема.



20-летний житель города за рулем КТМ «Racing», предположительно, наехал на бордюрный камень. Его отбросило на автомобили, и мотоциклист врезался также в припаркованные «Peugeot 408», «Volkswagen Passat» и «Chevrolet Niva».



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Фото: ГИБДД РБ