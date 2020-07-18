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В Стерлитамаке погиб мотоциклист устроивший массовое ДТП

В Стерлитамаке погиб мотоциклист устроивший массовое ДТП

Стерлитамакский район | 18 июл 2020 | 12:09

В ночь на 18 июля в Стерлитамаке погиб молодой мотоциклист. Смертельное ДТП произошло на улице Артема.

20-летний житель города за рулем КТМ «Racing», предположительно, наехал на бордюрный камень. Его отбросило на автомобили, и мотоциклист врезался также в припаркованные «Peugeot 408», «Volkswagen Passat» и «Chevrolet Niva».

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В результате молодой человек был доставлен в больницу, где через некоторое время скончался. Водительских прав он не имел.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП в Балтачевском районе. Здесь водитель «ВАЗ-2114» насмерть сбил ребенка на велосипеде.

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Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД РБ

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