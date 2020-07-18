В Янаульском районе на Кармановском водохранилище обнаружили труп
Янаульский район | 18 июл 2020 | 12:16
В Янаульском районе Башкирии произошла трагедия. На Кармановском водохранилище всплыл труп. Об этом сообщили в местном сообществе в "ВКонтакте".
На место происшествия направились спасатели и полицейские. Сотрудники МЧС извлекли тело из воды.
Ранее сообщалось о том, что в Бураевском районе Башкирии тело утонувшей девочки смогли достать лишь на следующий день.
Источник:
bash.news
Фото: Подслушано Нефтекамск
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