В Янаульском районе на Кармановском водохранилище обнаружили труп

Янаульский район | 18 июл 2020 | 12:16

В Янаульском районе Башкирии произошла трагедия. На Кармановском водохранилище всплыл труп. Об этом сообщили в местном сообществе в "ВКонтакте".



На место происшествия направились спасатели и полицейские. Сотрудники МЧС извлекли тело из воды.



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Фото: Подслушано Нефтекамск