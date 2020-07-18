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В Янаульском районе на Кармановском водохранилище обнаружили труп

В Янаульском районе на Кармановском водохранилище обнаружили труп

Янаульский район | 18 июл 2020 | 12:16

В Янаульском районе Башкирии произошла трагедия. На Кармановском водохранилище всплыл труп. Об этом сообщили в местном сообществе в "ВКонтакте".

На место происшествия направились спасатели и полицейские. Сотрудники МЧС извлекли тело из воды.

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В настоящее время следователи выясняют обстоятельства гибели человека. Причины происшествия уточняются.

Ранее сообщалось о том, что в Бураевском районе Башкирии тело утонувшей девочки смогли достать лишь на следующий день.

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Источник: bash.news
Фото: Подслушано Нефтекамск

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