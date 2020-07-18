"Скорая" отказала: в Мелеузе из-за жары скончался мужчина

Мелеузовский район | 18 июл 2020 | 12:31

Накануне, 16 июля, в Мелеузе скончался мужчина из-за аномально жаркой погоды. По словам очевидцев, ему стало плохо на улице. Он потерял сознание и упал. Мужчине на помощь кинулись прохожие, пытались вызвать скорую помощь, однако им отказали.







Тогда неравнодушные горожане решили сами добраться до ближайшего медицинского учреждения. Но мужчина скоропостижно скончался в машине. Об этом горожане рассказали в социальных сетях.





«Мужчине стало плохо на улице, мой муж вызывал «скорую», отказали! МЧС вообще трубку не взяли! В свою машину положили и повезли в больницу! Не довезли! Умер человек! В машине! Это же чей-то отец, муж!» — говорится в сообщении.

«Он был очень хорошим, добрым человеком, Царства ему небесного», — написала Наталья Герасимова.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Пользователи выражают соболезнования семье погибшего. Они вспоминают его как хорошего человека.