В Стерлитамаке на берегу реки пропал 6-летний Александр Мрясов

Стерлитамакский район | 19 июл 2020 | 11:01

В Стерлитамаке вблизи реки Ашкадар пропал шестилетний Александр Мрясов. Об этом сообщили в соцсетях волонтеры поисково-спасательного отряда «Отклик» накануне, 18 июля, и попросили людей о помощи.



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Фото: Снежана Мрясова / Vk.com

— Пропал ребенок. Его рост — 115, телосложение — худощавое. Волосы — светлые, короткие. Глаза — карие. Был одет в плавки, с собой имелись плавательные очки. Просим всех, кто обладает какой-либо информацией, сообщить по телефону: 89871060601 или 02, — отметили волонтеры.