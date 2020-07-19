В Стерлитамаке на берегу реки пропал 6-летний Александр Мрясов
Стерлитамакский район | 19 июл 2020 | 11:01
В Стерлитамаке вблизи реки Ашкадар пропал шестилетний Александр Мрясов. Об этом сообщили в соцсетях волонтеры поисково-спасательного отряда «Отклик» накануне, 18 июля, и попросили людей о помощи.
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Источник:
ufa1.ru
Фото: Снежана Мрясова / Vk.com
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