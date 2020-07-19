В Уфе, не доплыв до берега, утонул местный житель

Уфа | 19 июл 2020 | 11:07

Накануне в Уфе трагически погиб 39-летний местный житель. Уфимец вместе с другом отдыхал на диком пляже близ ВДНХ. Мужчины решили переплыть реку, несмотря на то, что вокруг были установлены знаки «Купаться запрещено!».







По словам спасателей, в какой-то момент погибший начал понимать, что его сил не хватит доплыть до берега. К тому же, течение реки было сильным и мужчина начал тонуть. Его друг поспешил выплыть и позвать на помощь, однако было слишком поздно.



Пресс-служба УГЗ Уфы:



Друг погибшего рассказал, что он видел, как тот начал терять силы и поспешил на помощь, однако спасти мужчину не удалось. Прибывшие на место происшествия сотрудники Поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы извлекли из воды тело утонувшего уфимца и передали сотрудникам правоохранительных органов.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Отметим, что в Уфе уже 80 человек утонули, спасено 89, половина из которых – дети. По данным Управления гражданской защиты, все несчастные случаи произошли на несанкционированных пляжах.