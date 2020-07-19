В Уфе, не доплыв до берега, утонул местный житель

Накануне в Уфе трагически погиб 39-летний местный житель. Уфимец вместе с другом отдыхал на диком пляже близ ВДНХ. Мужчины решили переплыть реку, несмотря на то, что вокруг были установлены знаки «Купаться запрещено!».
По словам спасателей, в какой-то момент погибший начал понимать, что его сил не хватит доплыть до берега. К тому же, течение реки было сильным и мужчина начал тонуть. Его друг поспешил выплыть и позвать на помощь, однако было слишком поздно.
Пресс-служба УГЗ Уфы:
Друг погибшего рассказал, что он видел, как тот начал терять силы и поспешил на помощь, однако спасти мужчину не удалось. Прибывшие на место происшествия сотрудники Поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы извлекли из воды тело утонувшего уфимца и передали сотрудникам правоохранительных органов.