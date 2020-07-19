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В Учалинском районе Башкирии в пожаре в собственном доме погибли муж с женой

В Учалинском районе Башкирии в пожаре в собственном доме погибли муж с женой

Учалинский район | 19 июл 2020 | 11:12

Накануне, 18 июля, в деревне Кудашево Учалинского района произошел пожар, который унес жизнь сразу двоих людей. Сообщение о возгорение поступило в центр управления в районе 02:05 ночи.



Как стало известно, огонь возник в деревянном доме и веранде. Спасатели смогли быстро управиться с возгорание, пожар был ликвидирован в 02:35.

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К несчастью, на пепелище пожара были найдены тела 55-летнего мужчины и 60-летней женщины. Предположительно, это муж с женой. Пока причины пожара не установлены. В обстоятельствах трагического случая предстоит разобраться следственно-оперативной группе и дознавателю МЧС по РБ.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ

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