В Учалинском районе Башкирии в пожаре в собственном доме погибли муж с женой
Учалинский район | 19 июл 2020 | 11:12
Накануне, 18 июля, в деревне Кудашево Учалинского района произошел пожар, который унес жизнь сразу двоих людей. Сообщение о возгорение поступило в центр управления в районе 02:05 ночи.
Как стало известно, огонь возник в деревянном доме и веранде. Спасатели смогли быстро управиться с возгорание, пожар был ликвидирован в 02:35.
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Источник:
gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
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