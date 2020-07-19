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В Башкирии жертвами аварий стали 4 человека

В Башкирии жертвами аварий стали 4 человека

| 19 июл 2020 | 11:23

Накануне, 18 июля, в Башкирии в дорожно-транспортных происшествиях погибли четыре человека. Об этом сообщают в УГИБДД по республике.



Первое происшествие произошло в Учалинском районе на 143 километре дороги Белорецк-Учалы-Миасс. 47-летний водитель «Фольксваген Гольф» вечером съехал в кювет и столкнулся с деревом. Мужчина скончался на месте ДТП, 61-летний пассажир доставлен в больницу.

Аналогичная авария со съездом в кювет произошла в Краснокамском районе на 6 километре дороги Новый Каинлык-Старый Буртюк. 18-летний водитель «Лады Гранта» около полуночи съехал с дороги и допустил опрокидывание авто. Водитель родом из Нефтекамска, скончался в реанимации.
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Также в полночь на проспекте Ленина в Октябрьском неустановленный водитель «Фольксваген» сбил 46-летнего жителя, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Известно, что пострадавший умер до приезда медиков. Водитель скрылся с места, позже его данные были установлены и злоумышленника задержали. Им оказался 38-летний мужчина, который управлял автомобилем в пьяном состоянии. Начато разбирательство.
Уже глубоко ночью на 5 километре дороги Аксаково-Малиновка-Приютово в Белебеевском районе 44-летний водитель «Лады Гранта» столкнулся с попутным краном КамАЗ. В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте инцидента.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: УГИБДД по Башкирии

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