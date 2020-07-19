В Башкирии жертвами аварий стали 4 человека

| 19 июл 2020 | 11:23

Накануне, 18 июля, в Башкирии в дорожно-транспортных происшествиях погибли четыре человека. Об этом сообщают в УГИБДД по республике.







Первое происшествие произошло в Учалинском районе на 143 километре дороги Белорецк-Учалы-Миасс. 47-летний водитель «Фольксваген Гольф» вечером съехал в кювет и столкнулся с деревом. Мужчина скончался на месте ДТП, 61-летний пассажир доставлен в больницу.

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Фото: УГИБДД по Башкирии