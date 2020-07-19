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В Уфе поймали гаражного вора

В Уфе поймали гаражного вора

Уфа | 19 июл 2020 | 12:14

В полицию столицы Башкирии обратился местный житель, который заявил, что из его гаража пропали комплекты колес, циркулярную пилу, бензопилу и две «болгарки». Все последующие дни к правоохранителям обращались с аналогичными заявлениями.



- В ходе розыскных мероприятий сотрудники ГИБДД совместно с оперативниками уголовного розыска установили и задержали подозреваемого, передвигавшегося на отечественном автомобиле, - сообщает пресс-служба МВД по РБ. - По оперативным данным, 32-летний житель города проникал в гаражи, взламывая замки. Часть похищенного имущества продал случайным прохожим, а другую – стражи порядка успели изъять.

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В настоящее время установлена его причастность к пяти фактам краж из гаражей, совершенным на территории Орджоникидзевского и Октябрьского районах. Проверяется его причастность к аналогичным преступлениям.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: pixabay

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