В Стерлитамаке нашли тело пропавшего 6-летнего Александра Мрясова
Стерлитамакский район | 19 июл 2020 | 16:02
В Стерлитамаке нашли тело шестилетнего Александра Мрясова, который пропал на берегу реки Ашкадар. Об этом сегодня, 19 июля, сообщили волонтеры, искавшие мальчика.
Ранее сообщалось о том, в Уфе, не доплыв до берега, утонул местный житель
Источник:
ufa1.ru
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