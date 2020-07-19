В Стерлитамаке нашли тело пропавшего 6-летнего Александра Мрясова

Стерлитамакский район | 19 июл 2020 | 16:02

В Стерлитамаке нашли тело шестилетнего Александра Мрясова, который пропал на берегу реки Ашкадар. Об этом сегодня, 19 июля, сообщили волонтеры, искавшие мальчика.



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