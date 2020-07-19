Пожар в заповеднике Бурзянского района удалось локализовать

Пожар в заповедниках Бурзянского района спасателям удалось локализовать. Об этом рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Башкирии.
По информации представителей ведомства, огонь дальше не распространяется. В МЧС по РБ сообщили, что пожар удалось локализовать благодаря предупредительным мероприятиям, а конкретно, организованного встречного пала по сжиганию горючих материалов на пути распространения огня.
В настоящее время площадь активного горения составляет 0.51 га. Для устранения данного возгорания сил и средств достаточно.