Пожар в заповеднике Бурзянского района удалось локализовать

Бурзянский район | 19 июл 2020 | 22:59

Пожар в заповедниках Бурзянского района спасателям удалось локализовать. Об этом рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Башкирии.







По информации представителей ведомства, огонь дальше не распространяется. В МЧС по РБ сообщили, что пожар удалось локализовать благодаря предупредительным мероприятиям, а конкретно, организованного встречного пала по сжиганию горючих материалов на пути распространения огня.



В настоящее время площадь активного горения составляет 0.51 га. Для устранения данного возгорания сил и средств достаточно.

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Около населенного пункта Саргая имеется еще один очаг горения. Данный очаг на этапе ликвидации. Угроза населенному пункту отсутствует.