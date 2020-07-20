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Авария в Кугарчинском районе: погиб пенсионер перевернувшись на «Шевроле Нива»

Авария в Кугарчинском районе: погиб пенсионер перевернувшись на «Шевроле Нива»

Кугарчинский район | 20 июл 2020 | 09:20

Вечером 19 июля на территории Кугарчинского района произошла авария, жертвой которой стал житель Кумертау.

Все случилось в деревне Тюлябево на Полевой улице. 61-летний водитель «Шевроле Нива» не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Пенсионер погиб от полученных травм.

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Всего за сутки в Башкирии зарегистрировано десять аварий с одним погибшим и девятью пострадавшими. Автоинспекторы задержали 75 нетрезвых водителей.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: блог начальника ГИБДД РБ

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