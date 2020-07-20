Авария в Кугарчинском районе: погиб пенсионер перевернувшись на «Шевроле Нива»
Кугарчинский район | 20 июл 2020 | 09:20
Вечером 19 июля на территории Кугарчинского района произошла авария, жертвой которой стал житель Кумертау.
Все случилось в деревне Тюлябево на Полевой улице. 61-летний водитель «Шевроле Нива» не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Пенсионер погиб от полученных травм.
Источник:
www.sobkor02.ru
Фото: блог начальника ГИБДД РБ
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