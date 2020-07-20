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В Уфе пьяный пенсионер, переплывая реку, едва не погиб под паромом

В Уфе пьяный пенсионер, переплывая реку, едва не погиб под паромом

Уфа | 20 июл 2020 | 14:29

Накануне, 19 июля, 64-летний мужчина решил переплыть реку Уфимка. Если бы не благоприятное стечение обстоятельств, то пенсионер пополнил бы список погибших на воде, как сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.



Настойчивый мужчина принял решение оказаться на противоположном берегу. Во время заплыва он не заметил, что навстречу двигался грузовой паром. Это увидел очевидец, проплывающий мимо на резиновой лодке. Он вызвал спасателей, и совместными усилиями они пытались вытащить уфимца из воды. Ситуацию усугубляло то, что мужчина был сильно пьян и оказывал сопротивление.

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В итоге мужчину все-таки удалось погрузить на борт поисково-спасательной службы Управления гражданской защиты Уфы. Оказалось, что при столкновении с паромом он получил небольшие травмы в виде ссадин. Уфимцу оказали первую помощь и доставили на берег.

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Источник: proural.info
Фото: pixabay

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