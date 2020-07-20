В Стерлитамаке скончалась девушка, впавшая в кому после ДТП

Стерлитамакский район | 20 июл 2020 | 14:36

В Стерлитамаке скончалась молодая девушка, которая впала в кому после серьёзной аварии. 21-летняя Юлия переходила дорогу недалеко от остановки «Гостиница Ашкадар», когда её на полной скорости сбил водитель «Газели».







14 июля молодая девушка шла на работу. Юлия переходила дорогу, когда в неё врезался автомобиль. Несчастная получила серьёзную черепно-мозговую травму и была госпитализирована. В больнице она впала в кому и пережила операцию, но сегодня стали известны печальные новости. Юлия скончалась так и не приходя в сознание.



Водитель после аварии поспешил скрыться с места преступления. Родственники погибшей усиленно искали виновника ДТП, и вскоре полиция нашла убийцу.

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У полиции были предположения, что Юлия сама бросилась под колёса машины, так как недавно потеряла родителей. Но семья погибшей отрицает такую версию, ведь девушка всегда была жизнерадостной и амбициозной. 21-летняя девушка мечтала устроиться в жизни и поставить на ноги братьев и сестёр.