Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Стерлитамаке скончалась девушка, впавшая в кому после ДТП

В Стерлитамаке скончалась девушка, впавшая в кому после ДТП

В Стерлитамаке скончалась девушка, впавшая в кому после ДТП

Стерлитамакский район | 20 июл 2020 | 14:36

В Стерлитамаке скончалась молодая девушка, которая впала в кому после серьёзной аварии. 21-летняя Юлия переходила дорогу недалеко от остановки «Гостиница Ашкадар», когда её на полной скорости сбил водитель «Газели».



14 июля молодая девушка шла на работу. Юлия переходила дорогу, когда в неё врезался автомобиль. Несчастная получила серьёзную черепно-мозговую травму и была госпитализирована. В больнице она впала в кому и пережила операцию, но сегодня стали известны печальные новости. Юлия скончалась так и не приходя в сознание.

Водитель после аварии поспешил скрыться с места преступления. Родственники погибшей усиленно искали виновника ДТП, и вскоре полиция нашла убийцу.

В Стерлитамаке нашли тело пропавшего 6-летнего Александра Мрясова

Читайте также:

В Стерлитамаке нашли тело пропавшего 6-летнего Александра Мрясова
У полиции были предположения, что Юлия сама бросилась под колёса машины, так как недавно потеряла родителей. Но семья погибшей отрицает такую версию, ведь девушка всегда была жизнерадостной и амбициозной. 21-летняя девушка мечтала устроиться в жизни и поставить на ноги братьев и сестёр.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: bash.news

Читайте также

Молодая девушка из Башкирии погибла в страшной аварии в соседнем регионе
Происшествия
Молодая девушка из Башкирии погибла в страшной аварии в соседнем регионе
ДТП в Стерлитамаке: молодой водитель на «Дэу Нексия» насмерть сбил женщину
Происшествия
ДТП в Стерлитамаке: молодой водитель на «Дэу Нексия» насмерть сбил женщину
ДТП в Белебеевском районе: пьяный водитель сбил девушку на обочине
Происшествия
ДТП в Белебеевском районе: пьяный водитель сбил девушку на обочине
В Башкирии не выходя из комы скончалась девочка, родители которой погибли в аварии недалеко от Аши
Общество
В Башкирии не выходя из комы скончалась девочка, родители которой погибли в аварии недалеко от Аши
ДТП в Уфе: пытавшуюся поймать попутку пьяную девушки насмерть сбил автомобиль
Происшествия
ДТП в Уфе: пытавшуюся поймать попутку пьяную девушки насмерть сбил автомобиль
Журналистка из Башкирии стала ведущей Первого канала
Общество
Журналистка из Башкирии стала ведущей Первого канала
В Стерлитамаке молодой водитель сбил пенсионерку
Происшествия
В Стерлитамаке молодой водитель сбил пенсионерку
В Башкирии две сестры найдены у подножия скалы: одна погибла
Общество / Происшествия
В Башкирии две сестры найдены у подножия скалы: одна погибла
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: