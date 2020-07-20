Нуримановский район | 20 июл 2020 | 15:41

В Нуримановском районе к поискам 10-летней Екатерины Столбовой подключились водолазы. Об этом сообщает МЧС по Башкирии.







Напоминаем, что девочка исчезла накануне, 19 июля, в деревне Устье Салдыбаш. По предварительным данным, девочка утонула в реке Салдыбаш, которая протекает около населенного пункта.



По данным МЧС с начала 2020 года в реках и водоемах погибли 162 жителя, в том числе 60 человек утонули. К несчастью, из этого числа 10 детей.

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Фото: соцсети