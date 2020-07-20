В Нуримановском районе к поискам 10-летней Екатерины Столбовой подключились водолазы
Нуримановский район | 20 июл 2020 | 15:41
В Нуримановском районе к поискам 10-летней Екатерины Столбовой подключились водолазы. Об этом сообщает МЧС по Башкирии.
Напоминаем, что девочка исчезла накануне, 19 июля, в деревне Устье Салдыбаш. По предварительным данным, девочка утонула в реке Салдыбаш, которая протекает около населенного пункта.
По данным МЧС с начала 2020 года в реках и водоемах погибли 162 жителя, в том числе 60 человек утонули. К несчастью, из этого числа 10 детей.
Читайте также:В Нуримановском районе пропала 10-летняя девочка
Читать дальше...
Источник:
gorobzor.ru
Фото: соцсети
Читайте также
Происшествия
В Нуримановском районе пропала 10-летняя девочка
Происшествия
В Бураевском районе Башкирии тело утонувшей девочки смогли достать лишь на следующий день
Происшествия
В Башкирии за сутки из воды извлекли тела семерых человек, одного еще ищут
Происшествия
В Краснокамском районе Башкирии водолазы достали из воды тело 7-летнего мальчика
Происшествия
В Бирске из воды извлекли тело утонувшей 14-летней девочки
Происшествия
В Бирском районе на реке Белой утонула девочка-подросток
Происшествия
В Чишминском районе Башкирии в реке Дема обнаружили тело мужчины
Происшествия
В Бирском районе нашли Снежану Саликову