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В Нуримановском районе к поискам 10-летней Екатерины Столбовой подключились водолазы

В Нуримановском районе к поискам 10-летней Екатерины Столбовой подключились водолазы

Нуримановский район | 20 июл 2020 | 15:41

В Нуримановском районе к поискам 10-летней Екатерины Столбовой подключились водолазы. Об этом сообщает МЧС по Башкирии.



Напоминаем, что девочка исчезла накануне, 19 июля, в деревне  Устье Салдыбаш. По предварительным данным, девочка утонула в реке Салдыбаш, которая протекает около населенного пункта.

По данным МЧС с начала 2020 года в реках и водоемах погибли 162 жителя, в том числе 60 человек утонули. К несчастью,  из этого числа 10 детей.

В Нуримановском районе пропала 10-летняя девочка

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В Нуримановском районе пропала 10-летняя девочка
Напомним, это уже третий случай гибели детей на воде. Ранее сообщалось о пропаже 5-летнего Максима Ширшова в Чишминском районе на реке Дема. Его тело обнаружили спустя двое суток. 18 июля пропал Александр Мрясов во время отыдах на реке Ашкадар, его тело обнаружили спустя сутки.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети

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