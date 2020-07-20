В МВД рассказали о подробностях исчезновения 10-летней Екатерины Столбовой из Нуримановского района

О подробностях исчезновения 10-летней Екатерины из Нуримановского района Башкирии рассказали в пресс-службе регионального МВД сегодня, 20 июля.
Напомним, что по предварительным данным, девочка утонула в реке Салдыбаш, которая протекает около населенного пункта. К поискам 10-летней Екатерины Столбовой подключились водолазы.
- В тот день отец отправился на покос со своей дочерью. По предварительной версии, пока мужчина работал, девочка убежала на Уфимку. После этого её никто больше не видел. Позже в воде нашли сланцы и каскетку школьницы. Сейчас на месте происшествия работают водолазы, — отметили в ведомстве.