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В МВД рассказали о подробностях исчезновения 10-летней Екатерины Столбовой из Нуримановского района

В МВД рассказали о подробностях исчезновения 10-летней Екатерины Столбовой из Нуримановского района

Нуримановский район | 20 июл 2020 | 19:16

О подробностях исчезновения 10-летней Екатерины из Нуримановского района Башкирии рассказали в пресс-службе регионального МВД сегодня, 20 июля.



Напомним, что по предварительным данным, девочка утонула в реке Салдыбаш, которая протекает около населенного пункта. К поискам 10-летней Екатерины Столбовой подключились водолазы.

- В тот день отец отправился на покос со своей дочерью. По предварительной версии, пока мужчина работал, девочка убежала на Уфимку. После этого её никто больше не видел. Позже в воде нашли сланцы и каскетку школьницы. Сейчас на месте происшествия работают водолазы, — отметили в ведомстве.
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Источник: ufa1.ru
Фото: соцсети «Лиза Алерт Башкортостан»

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