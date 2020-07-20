В МВД рассказали о подробностях исчезновения 10-летней Екатерины Столбовой из Нуримановского района

Нуримановский район | 20 июл 2020 | 19:16

О подробностях исчезновения 10-летней Екатерины из Нуримановского района Башкирии рассказали в пресс-службе регионального МВД сегодня, 20 июля.







Напомним, что по предварительным данным, девочка утонула в реке Салдыбаш, которая протекает около населенного пункта. К поискам 10-летней Екатерины Столбовой подключились водолазы.

- В тот день отец отправился на покос со своей дочерью. По предварительной версии, пока мужчина работал, девочка убежала на Уфимку. После этого её никто больше не видел. Позже в воде нашли сланцы и каскетку школьницы. Сейчас на месте происшествия работают водолазы, — отметили в ведомстве.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: соцсети «Лиза Алерт Башкортостан»