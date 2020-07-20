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В Архангельском районе Башкирии уволилась главврач, которая заперла медсестер в морге

В Архангельском районе Башкирии уволилась главврач, которая заперла медсестер в морге

Архангельский район | 20 июл 2020 | 21:32

Главный врач Архангельской центральной больницы Башкирии, которая заперла двух медсестер в морге из-за контакта с ковид-положительной пациенткой, написала заявление на увольнение. Об этом сообщило сегодня, 20 июля, издание «Медиакорсеть» со ссылкой на источник.



— Сегодня главный врач уехала, с коллективом встречаться перед отъездом не стала, ее вышли проводить начмед, главная медсестра и отдел кадров. Мы наблюдали из окна. У них получилось довольно трогательное расставание, — рассказал источник.

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Вскоре одна из медсестер почувствовала боли в сердце и отправилась на лечение в свою больницу. Но, по словам ее супруга, ей в этом отказывал главврач, которая «чинила препятствия в оказании помощи». У Минздрава Башкирии на этот счет своя точка зрения.

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Источник: ufa1.ru
Фото: Архангельская ЦРБ / Vk.com

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