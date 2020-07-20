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В Уфе задержали убийцу, который жестоко расправился с мужчиной на остановке

В Уфе задержали убийцу, который жестоко расправился с мужчиной на остановке

Уфа | 20 июл 2020 | 21:52

В столице Башкирии полицейские задержали 22-летнего судимого горожанина, который во время конфликта зарезал оппонента.



Все случилось ночью 18 июля возле одного из заведения на проспекте Октября. Молодчик с приятелем увидел в кафе мужчину с девушкой. Позже на улице, на остановке «Спортивная» между ними случился из-за дамы конфликт. Во время ссоры парень трижды ударил 32-летнего оппонента ножом в грудь и поясницу.

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Как сообщила пресс-служба МВД Башкортостана, на место вызвали скорую помощь. Медики провели реанимацию, но спасти пострадавшего, увы, не смогли. За убийство горожанина полицейские задержали 22-летнего жителя Черниковки – в прошлом он был судим за кражи и оскорбление представителя власти. На время расследования фигурант дела заключен под стражу.

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Источник: www.sobkor02.ru

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