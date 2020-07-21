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ДТП в Белебеевском районе: водитель манипулятора насмерть сбил пожилую женщину

ДТП в Белебеевском районе: водитель манипулятора насмерть сбил пожилую женщину

Белебеевский район | 21 июл 2020 | 09:47

В Белебее, 20 июля, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Женщина переходила улицу Советскую и угодила под колеса крана-манипулятора "Амур".



Было установлено, что 62-летняя погибшая решила перебежать дорогу в неположенном для этого месте. Проезжавший в это время на своем автомобиле 41-летний водитель, вовремя не среагировав, сбил несчастную. Травмы были несовместимы с жизнью, и женщина умерла в автомобиле скорой помощи.

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Всего за прошедшие сутки, в Республике Башкортостан было зарегистрировано 12 ДТП, в которых погибли двое и пострадали 12 человек. Инспекторами ГИБДД было задержано 50 водителей в состоянии алкогольного опьянения и пресечено более 2 тысяч нарушений правил дорожного движения.

Ранее сообщалось об аварии в Кугарчинском районе. Пожилой водитель погиб за рулем перевернувшегося автомобиля.

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Фото: блог начальника ГИБДД РБ

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