ДТП в Белебеевском районе: водитель манипулятора насмерть сбил пожилую женщину

Белебеевский район | 21 июл 2020 | 09:47

В Белебее, 20 июля, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Женщина переходила улицу Советскую и угодила под колеса крана-манипулятора "Амур".







Было установлено, что 62-летняя погибшая решила перебежать дорогу в неположенном для этого месте. Проезжавший в это время на своем автомобиле 41-летний водитель, вовремя не среагировав, сбил несчастную. Травмы были несовместимы с жизнью, и женщина умерла в автомобиле скорой помощи.

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Фото: блог начальника ГИБДД РБ