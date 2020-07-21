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ДТП в Туймазинском районе: водитель грузовика насмерть сбил мужчину

ДТП в Туймазинском районе: водитель грузовика насмерть сбил мужчину

Туймазинский район | 21 июл 2020 | 10:01

В Туймазинском районе Башкирии прошедшей ночью, произошла авария с летальным исходом. На автодороге Самара-Уфа-Челябинск под колесами грузового автомобиля оказался мужчина.



На 1317 километре 48-летний водитель большегруза "Scania", совершавший рейс из Нижегородской области, вовремя не увидел перебегавшего проезжую часть пешехода. Итогом стала смерть 54-летнего мужчины. Предварительное расследование происшествия показало, что погибший был светоотражающих элементов на одежде и переходил дорогу в неположенном месте.

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Ранее сообщалось еще об одном смертельном ДТП, на этот раз в Белебеевском районе. Здесь водитель манипулятора насмерть сбил перебегавшую в неположенном месте пожилую женщину.

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Фото: блог начальника ГИБДД РБ

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