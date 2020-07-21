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В Благовещенске мотоциклист без прав сбил ребенка на пешеходном переходе

В Благовещенске мотоциклист без прав сбил ребенка на пешеходном переходе

Благовещенский район | 21 июл 2020 | 10:38

В городе Благовещенске произошло ДТП с участием ребенка.



По сообщению пресс-службы госавтоинспекции города, примерно в 10 часов вечера 19 июля, 17-летний подросток, управляя мотоциклом без водительских прав, совершил наезд на 10-летнего ребенка. Все произошло на пешеходном переходе по улице Седова, 114. Видео происшествия было опубликовано в соцсетях.

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Пострадавшему оказали необходимую медпомощь. Стало известно, что двухколесный транспорт нарушителя не был зарегистрирован в ГИБДД.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП в Туймазинском районе. Здесь водитель большегруза сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте.


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Фото: www.instagram.com/gibddblagovechensk

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