В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту пропажи 10-летней Екатерины Столбовой
Нуримановский район | 21 июл 2020 | 12:33
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения 10-летней Екатерины Столбовой в деревне Устье-Салдыбаш Нуримановского района республики по признакам преступления, предусмотренного статьей «убийство малолетнего».
Как сообщили в пресс-службе СКР по РБ, утром 19 июля текущего года девочка вышла из дома бабушки в деревне Устье-Салдыбаш и направилась к берегу реки Уфа, где рыбачила ее старшая двоюродная сестра, после чего пропала без вести. Сестра девочки, услышав шум возле воды, начала поиски ребенка, после чего обратилась к спасателям и в правоохранительные органы.
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Все, кто обладает сведениями о возможном месте нахождения ребенка, либо об обстоятельствах его исчезновения просим сообщить на телефонную линию следственного управления «Ребенок в опасности» 8 (347) 273-99-88 (с мобильного 123) либо в органы внутренних дел по телефону 02 (с мобильного 102), либо по единому номеру вызова экстренных служб 112.
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