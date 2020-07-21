В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту пропажи 10-летней Екатерины Столбовой

Нуримановский район | 21 июл 2020 | 12:33

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения 10-летней Екатерины Столбовой в деревне Устье-Салдыбаш Нуримановского района республики по признакам преступления, предусмотренного статьей «убийство малолетнего».







Как сообщили в пресс-службе СКР по РБ, утром 19 июля текущего года девочка вышла из дома бабушки в деревне Устье-Салдыбаш и направилась к берегу реки Уфа, где рыбачила ее старшая двоюродная сестра, после чего пропала без вести. Сестра девочки, услышав шум возле воды, начала поиски ребенка, после чего обратилась к спасателям и в правоохранительные органы.

- Исследуется территория деревни, водоем, а также прибрежная территория. Следователи допрашивают членов семьи девочки, изучают жилищно-бытовые условия ее проживания, устанавливают все обстоятельства исчезновения девочки, а также причины и условия, способствующие произошедшему. Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления республики, — сообщили в ведомстве.









К поискам привлечены следователи, полицейские, сотрудники МЧС и Госкомитета по ЧС, волонтеры и местные жители.Пропавшая девочка была одета в одежде, в которой она изображена на фотографии.

Все, кто обладает сведениями о возможном месте нахождения ребенка, либо об обстоятельствах его исчезновения просим сообщить на телефонную линию следственного управления «Ребенок в опасности» 8 (347) 273-99-88 (с мобильного 123) либо в органы внутренних дел по телефону 02 (с мобильного 102), либо по единому номеру вызова экстренных служб 112.

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Фото: Пресс-служба СКР по РБ