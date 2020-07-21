Житель Шаранского района Башкирии обнаружил в гараже боеприпасы времен ВОВ

Шаранский район | 21 июл 2020 | 16:41

В Управлении Росгвардии по Республике Башкортостан сообщили о факте обнаружения необычных предметов. В Шаранском районе один из жителей, затеяв уборку в сарае, наткнулся на предметы, на вид очень напоминающие боеприпасы.







Озадаченный странной находкой сельчанин решил обратиться к росгвардейцам.



Специальная группа разминирования, выехавшая на место и изучившая находку, определила, что это были проржавевшие гранаты использовавшиеся во время Великой Отечественной войны. Чтобы не подвергать опасности местных жителей, боеприпасы вывезли в безопасное место и уничтожили.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: соцсети

Ранее сообщалось о том, что в Ишимбайском районе Башкирии мужчина обнаружил на пляже противопехотную мину.