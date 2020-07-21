Житель Шаранского района Башкирии обнаружил в гараже боеприпасы времен ВОВ
Шаранский район | 21 июл 2020 | 16:41
В Управлении Росгвардии по Республике Башкортостан сообщили о факте обнаружения необычных предметов. В Шаранском районе один из жителей, затеяв уборку в сарае, наткнулся на предметы, на вид очень напоминающие боеприпасы.
Озадаченный странной находкой сельчанин решил обратиться к росгвардейцам.
Специальная группа разминирования, выехавшая на место и изучившая находку, определила, что это были проржавевшие гранаты использовавшиеся во время Великой Отечественной войны. Чтобы не подвергать опасности местных жителей, боеприпасы вывезли в безопасное место и уничтожили.
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Фото: соцсети
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