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Житель Шаранского района Башкирии обнаружил в гараже боеприпасы времен ВОВ

Житель Шаранского района Башкирии обнаружил в гараже боеприпасы времен ВОВ

Шаранский район | 21 июл 2020 | 16:41

В Управлении Росгвардии по Республике Башкортостан сообщили о факте обнаружения необычных предметов. В Шаранском районе один из жителей, затеяв уборку в сарае, наткнулся на предметы, на вид очень напоминающие боеприпасы.



Озадаченный странной находкой сельчанин решил обратиться к росгвардейцам.

Специальная группа разминирования, выехавшая на место и изучившая находку, определила, что это были проржавевшие гранаты использовавшиеся во время Великой Отечественной войны. Чтобы не подвергать опасности местных жителей, боеприпасы вывезли в безопасное место и уничтожили.

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Фото: соцсети

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