В Уфе на реке Белой утонул маленький мальчик

Сегодня в Уфе утонул маленький ребенок. По сообщению спасателей, это случилось в районе 15:00.
Пресс-служба ведомства сообщила, что трагический случай произошел на одном из самых опасных участков реки Белой, который расположен выше пляжа "Солнечный".
Уже известно, что в этот день отмечали день рождения отца. Было много ребятишек. Трое детей решили искупаться. В какое-то мгновение все трое начали тонуть, родители начали их спасать, но одного ребенка спасти не успели. Водолазы уже извлекли тело ребенка из воды.