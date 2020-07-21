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В Уфе на реке Белой утонул маленький мальчик

В Уфе на реке Белой утонул маленький мальчик

Уфа | 21 июл 2020 | 17:17

Сегодня в Уфе утонул маленький ребенок. По сообщению спасателей, это случилось в районе 15:00.



Пресс-служба ведомства сообщила, что трагический случай произошел  на одном из самых опасных участков реки Белой, который расположен выше пляжа "Солнечный".


Уже известно, что в этот день отмечали день рождения отца. Было много ребятишек. Трое детей решили искупаться. В какое-то мгновение все трое начали тонуть, родители начали их спасать, но одного ребенка спасти не успели. Водолазы уже извлекли тело ребенка из воды.
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Напоминаем, что ранее размещали информацию о том, как уберечь ребенка от опасности утонуть.
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Источник: gorobzor.ru

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