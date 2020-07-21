В Уфе на реке Белой утонул маленький мальчик

Уфа | 21 июл 2020 | 17:17

Сегодня в Уфе утонул маленький ребенок. По сообщению спасателей, это случилось в районе 15:00.







Пресс-служба ведомства сообщила, что трагический случай произошел на одном из самых опасных участков реки Белой, который расположен выше пляжа "Солнечный".

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