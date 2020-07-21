В Хайбуллинском районе мужчина поджег дом своей соседки, женщина задохнулась | видео

Хайбуллинский район | 21 июл 2020 | 19:18

В Хайбуллинском районе мужчина убил свою пожилую соседку. 43-летний мужчина признал свою вину. Данное преступление он совершил после ссоры с 67-летней женщиной из-за того, что было испорчено его имущество. Об этом рассказали в пресс-центре Следкома Башкирии сегодня.





В пресс-центре сообщили, что 14 июля во время тушения пожара было найдено тело женщины. Пожар случился в заброшенном общежитии, в котором женщина проживала. После проведенного осмотра было установлено, что это поджог. Позже был обнаружен и подозреваемый. Стоит отметить, что он ранее был судим. Мужчина сознался в совершенном убийстве и уже написал явку с повинной.

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Фото: скрин видео gtrk.tv

Видео: gtrk.tv

В ведомстве сообщили, что мужчина проживал с убитой. Он поджег вещи в ее комнате в то время, когда она спала. Кроме того, он устроил пожар и в своей комнате, чтобы отвести от себя подозрения.