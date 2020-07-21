Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Хайбуллинском районе мужчина поджег дом своей соседки, женщина задохнулась | видео

В Хайбуллинском районе мужчина поджег дом своей соседки, женщина задохнулась | видео

В Хайбуллинском районе мужчина поджег дом своей соседки, женщина задохнулась | видео

Хайбуллинский район | 21 июл 2020 | 19:18

В Хайбуллинском районе мужчина убил свою пожилую соседку. 43-летний мужчина признал свою вину. Данное преступление он совершил после ссоры с 67-летней женщиной из-за того, что было испорчено его имущество. Об этом рассказали в пресс-центре Следкома Башкирии сегодня.



В пресс-центре сообщили, что 14 июля во время тушения пожара было найдено тело женщины. Пожар случился в заброшенном общежитии, в котором женщина проживала. После проведенного осмотра было установлено, что это поджог. Позже был обнаружен и подозреваемый. Стоит отметить, что он ранее был судим. Мужчина сознался в совершенном убийстве и уже написал явку с повинной.

В Уфе задержали убийцу, который жестоко расправился с мужчиной на остановке

Читайте также:

В Уфе задержали убийцу, который жестоко расправился с мужчиной на остановке
В ведомстве сообщили, что мужчина проживал с убитой. Он поджег вещи в ее комнате в то время, когда она спала. Кроме того, он устроил пожар и в своей комнате, чтобы отвести от себя подозрения.
Читать дальше...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru
Фото: скрин видео gtrk.tv
Видео: gtrk.tv

Читайте также

В Бирске мужчина убил двух женщин и поджег дом
Происшествия
В Бирске мужчина убил двух женщин и поджег дом
В Стерлитамаке раскрыто жестокое убийство: мужчина во время пьяной ссоры забил до смерти свою подругу
Происшествия
В Стерлитамаке раскрыто жестокое убийство: мужчина во время пьяной ссоры забил до смерти свою подругу
В Хайбуллинском районе мужчина до смерти избил свою жену
Происшествия
В Хайбуллинском районе мужчина до смерти избил свою жену
В Октябрьском мужчина убил любовницу и спрятал тело в холодильнике
Происшествия
В Октябрьском мужчина убил любовницу и спрятал тело в холодильнике
В Янаульском районе невестка до смерти избила свекровь и сожгла тело вместе с домом
Происшествия
В Янаульском районе невестка до смерти избила свекровь и сожгла тело вместе с домом
В Октябрьском местный житель жестоко убил свою жену в парке и сбежал
Происшествия
В Октябрьском местный житель жестоко убил свою жену в парке и сбежал
В Кумертау задержали женщину с ножом напавшую на мужчину
Происшествия
В Кумертау задержали женщину с ножом напавшую на мужчину
В Гафурийском районе мужчина-шизофреник жестоко убил собственную мать
Происшествия
В Гафурийском районе мужчина-шизофреник жестоко убил собственную мать
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: