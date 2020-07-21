В Уфе задержали мужчину изнасиловавшего в "Затоне" медсестру

Уфа | 21 июл 2020 | 21:32

Ленинским межрайонным СО по Уфе СУ СКР по РБ по подозрению в изнасиловании задержан 28-летний житель Уфы, ранее судимый за хищения.







Как сообщили в пресс-службе СКР по РБ, 20 июля текущего года 56-летняя уфимка по дороге домой с работы подверглась нападению со стороны подозреваемого на улице в микрорайоне «Затон» Уфы. После совершенного преступления подозреваемый скрылся с места происшествия.

- В настоящее время с задержанным проведены первоначальные действия следственные действия и предъявлено обвинение, судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — прокомментировали в ведомстве.

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Следователями СКР совместно с сотрудниками полиции установили личность подозреваемого, который вскоре был задержан.