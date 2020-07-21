Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Уфе задержали мужчину изнасиловавшего в "Затоне" медсестру

В Уфе задержали мужчину изнасиловавшего в "Затоне" медсестру

В Уфе задержали мужчину изнасиловавшего в "Затоне" медсестру

Уфа | 21 июл 2020 | 21:32

Ленинским межрайонным СО по Уфе СУ СКР по РБ по подозрению в изнасиловании задержан 28-летний житель Уфы, ранее судимый за хищения.



Как сообщили в пресс-службе СКР по РБ, 20 июля текущего года 56-летняя уфимка по дороге домой с работы подверглась нападению со стороны подозреваемого на улице в микрорайоне «Затон» Уфы. После совершенного преступления подозреваемый скрылся с места происшествия.

В Уфе будут судить мужчину за изнасилование и убийство 15-летней давности

Читайте также:

В Уфе будут судить мужчину за изнасилование и убийство 15-летней давности
Следователями СКР совместно с сотрудниками полиции установили личность подозреваемого, который вскоре был задержан.
- В настоящее время с задержанным проведены первоначальные действия следственные действия и предъявлено обвинение, судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — прокомментировали в ведомстве.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv

Читайте также

В Уфе обнаружили тело исколотой ножом пожилой женщины завернутой в ковер
Происшествия
В Уфе обнаружили тело исколотой ножом пожилой женщины завернутой в ковер
В Башкирии задержали подозреваемого в изнасиловании жительницы Белорецкого района
Происшествия
В Башкирии задержали подозреваемого в изнасиловании жительницы Белорецкого района
В Уфе задержали поджигателя мечети «Хамза»
Происшествия
В Уфе задержали поджигателя мечети «Хамза»
Установлен подозреваемый в убийстве без вести пропавшего жителя Бижбулякского район
Происшествия
Установлен подозреваемый в убийстве без вести пропавшего жителя Бижбулякского район
В Уфе в ходе пьяной ссоры мужчина убил ножом мужчину и женщину
Происшествия
В Уфе в ходе пьяной ссоры мужчина убил ножом мужчину и женщину
В Уфе застолье закончилось убийством 56-летней женщины
Происшествия
В Уфе застолье закончилось убийством 56-летней женщины
Житель Кармаскалинского района погубил своего знакомого с помощью бензина и спичек
Происшествия
Житель Кармаскалинского района погубил своего знакомого с помощью бензина и спичек
В Нефтекамске задержали подозреваемого в изнасиловании девочки: им оказался житель Стерлибашевского района
Происшествия
В Нефтекамске задержали подозреваемого в изнасиловании девочки: им оказался житель Стерлибашевского района
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: