Авария в Миякинском районе: в столкновении двух автомобилей пострадали 6 человек | видео

Миякинский район | 21 июл 2020 | 23:48

Сегодня, 21 июля, в 19:14 в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РБ поступило сообщение о ДТП на перекрестке с. Садовый Миякинского района трассы республиканского значения Чишмы – Аксёново — Киргиз-Мияки Башкирии с участием 2-х транспортных средств: Volkswagen Polo и Volkswagen Polo. К месту оперативно направлены силы и средства МЧС России и другие экстренные службы.





Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, авария произошло 16:30 часов на 123 км трассы Чишмы-Аксеново-Киргиз-Мияки. По одной из версий, 60-летний местный житель за рулём «Volkswagen Polo», при выезде с автодороги Миякитамак-обход на Нарыстау, не уступил другому «Volkswagen Polo» под управлением 39-летнего водителя, имевшему преимущество и совершил с ним столкновение.

В результате ДТП погибших нет, предварительно пострадало 6 человек, из них 1 ребёнок. Сотрудниками МЧС России оказана необходимая первая помощь пострадавшим. Пострадавшие доставлены в ГБУЗ РБ Миякинскую ЦРБ на осмотр.

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Фото: Пресс-служба МЧС России по РБ

Видео: www.instagram.com/mchsrb | gtrk.tv

По результатам осмотра в ГБУЗ РБ Миякинскую ЦРБ госпитализировано 5 человек, в том числе 1 ребёнок:1) женщина 57 лет;2) женщина 68 лет;3) женщина 62 лет;4) женщина 45 лет;5) мальчик 8 лет.