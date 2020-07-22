В ГИБДД Башкирии рассказали, где чаще всего происходят аварии
| 22 июл 2020 | 10:29
В региональной Госавтоинспекции озвучили города и районы республики, где чаще всего происходят ДТП. Так, лидером в этом топе стала Уфа. В столице Башкирии за июнь зафиксировано 145 аварий, 175 человек получили травмы, а трое погибли.
На втором месте другой крупный город в регионе – Стерлитамак, там произошло 11 аварий. На третьем пункте расположился Октябрьский с 9 ДТП. После идут Уфимский и Мелеузовский районы с 8 авариями.