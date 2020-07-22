В Башкирии ожидается вторая волна лесных пожаров

| 22 июл 2020 | 10:35

В правительстве Башкирии состоялся брифинг, посвященный теме борьбы с лесными пожарами в 2020 году. В конференции приняли участие: министр лесного хозяйства Марат Шарафутдинов, начальник ГУ МЧС по РБ Марат Латыпов.







На утро 22 июля в Башкирии остается 2 сложных лесных пожара в Белорецком районе. Площадь первого 722 гектара, второго 5 гектаров. Ликвидировано за последние сутки 6 очагов.

— Ситуация стабильная. Но буквально вчера прошел очередной грозовой фронт, осадки были локальные. На Инзере прошел сильный ливень, на месте пожара в Белорецком районе осадков не было. Сейчас мы ожидаем очередные возгорания из-за сухих гроз. Будем мониторить ситуацию. Завтра отправляем самолет на авиаразведку, — сказал Марат Шарафутдинов.

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