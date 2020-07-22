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В Янаульском районе Башкирии мужчина 3 часа измывался над женой, приковав ее цепью

В Янаульском районе Башкирии мужчина 3 часа измывался над женой, приковав ее цепью

Янаульский район | 22 июл 2020 | 13:17

Жестокое происшествие произошло на днях в Янаульском районе Башкирии. В деревне Каймашабаш местный житель измывался над женой, приковав ее железной цепью к кровати, сообщает издание «КП – Уфа».



Было установлено, что мужчина в течение почти 3 часов мучил и избивал свою жертву, а потом сбежал. Однако даже после этого женщина отказалась писать заявление на своего супруга, который, как оказалось, отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Сейчас полиция ведет розыск изверга.

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Следователи изъяли с места происшествия ряд предметов, среди которых металлическая цепь и навесной замок, которыми была прикована пострадавшая.

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