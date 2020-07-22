В Уфе был жестоко убит отец двоих малолетних сыновей

Уфа | 22 июл 2020 | 17:04

11 июля в городе Уфе произошло жестокое убийство мужчины. Горожанин Дмитрий глубокой ночью отправился с приятелем в магазин, расположенный вблизи остановки "Автоцентр ВАЗ". Жена погибшего рассказала, что в это время там находились трое цыган.

В какой-то момент словесная перепалка между подъехавшими мужчинами и цыганами переросла в драку.







Ксения, супруга убитого:



- Цыгане вели себя грубо, один из них стал психовать и позвал Дмитрия на улицу. Избивали его втроем, пока на помощь не подоспел его друг.

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Однако остановить жестокую расправу не удалось, мужчина был забит до смерти. Женщина за короткий промежуток времени осталась без отца своих сыновей.Истерзанное тело бедняги пролежало на улице до 6 часов утра. В полиции, один из нападавших признался в содеянном.Супруга Дмитрия отметила, что он был доброжелательным человеком. Его родители в прошлом году похоронили старшего сына.