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В Уфе был жестоко убит отец двоих малолетних сыновей

В Уфе был жестоко убит отец двоих малолетних сыновей

Уфа | 22 июл 2020 | 17:04

11 июля в городе Уфе произошло жестокое убийство мужчины. Горожанин Дмитрий глубокой ночью отправился с приятелем в магазин, расположенный вблизи остановки "Автоцентр ВАЗ". Жена погибшего рассказала, что в это время там находились трое цыган.     
В какой-то момент словесная перепалка между подъехавшими мужчинами и цыганами переросла в драку.



Ксения, супруга убитого:

- Цыгане вели себя грубо, один из них стал психовать и позвал Дмитрия на улицу. Избивали его втроем, пока на помощь не подоспел его друг. 
Однако остановить жестокую расправу не удалось, мужчина был забит до смерти. Женщина за короткий промежуток времени осталась без отца своих сыновей.
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Истерзанное тело бедняги пролежало на улице до 6 часов утра. В полиции, один из нападавших признался в содеянном.

Супруга Дмитрия отметила, что он был доброжелательным человеком. Его родители в прошлом году похоронили старшего сына. 

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