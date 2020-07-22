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Смертельная авария в Аскинском районе: автомобиль упал в реку, погибли водитель и пассажир

Смертельная авария в Аскинском районе: автомобиль упал в реку, погибли водитель и пассажир

Аскинский район | 22 июл 2020 | 21:56

В аварии, которая произошла в деревне Амирово Аскинского района, погибли два человека.

Отечественный автомобиль упал в горную речку и перевернулся. 33-летний водитель и его пассажирка не смогли выплыть и утонули.

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Источник: instagram.com/bash.dtp.official
Фото: instagram.com/bash.dtp.official

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