В Кармаскалинском районе Башкирии обнаружили массовый мор рыбы | видео

Кармаскалинский район | 22 июл 2020 | 22:04

В деревне Новоакташево (Кармаскалинский район) в реке Карламан жители заметили, что погибла вся рыба. Новостью в социальных сетях поделилась уфимка Анастасия Комарова. К сообщению она добавила видео, снятое дядей 22 июля.





Рано утром он отправился на рыбалку. Придя на место, мужчина увидел страшное зрелище. Вдоль всего берега валялись мёртвые караси и сорожки. Понимая, что здесь рыбы не найти, мужчина вытащил телефон и снял на камеру их массовую гибель.

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Фото: скриншот видео

Местные жители полагают, что мор рыбы мог произойти из-за сброса отходов местного производства. Данная информация сейчас проверяется надзорными органами.