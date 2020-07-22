В Кармаскалинском районе Башкирии обнаружили массовый мор рыбы | видео
Кармаскалинский район | 22 июл 2020 | 22:04
В деревне Новоакташево (Кармаскалинский район) в реке Карламан жители заметили, что погибла вся рыба. Новостью в социальных сетях поделилась уфимка Анастасия Комарова. К сообщению она добавила видео, снятое дядей 22 июля.
Рано утром он отправился на рыбалку. Придя на место, мужчина увидел страшное зрелище. Вдоль всего берега валялись мёртвые караси и сорожки. Понимая, что здесь рыбы не найти, мужчина вытащил телефон и снял на камеру их массовую гибель.
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Фото: скриншот видео
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