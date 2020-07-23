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Авария в Мечетлинском районе: водитель погиб, врезавшись во встречный грузовик

Авария в Мечетлинском районе: водитель погиб, врезавшись во встречный грузовик

Мечетлинский район | 23 июл 2020 | 11:05

В Мечетлинском районе Башкирии прошедшей ночью произошла авария со смертельным исходом. В региональной госавтоинспекции сообщили, что в результате нее погиб мужчина.



По оперативным данным стало известно, что столкновение случилось на 127 километре автомобильной дороги Кропачево-Месягутово-Ачит. Местный житель управляя автомобилем "Лада Ларгус" врезался в движущийся навстречу грузовик «Вольво».

В результате ДТП 45-летний водитель отечественного авто погиб не дождавшись приезда медиков скорой помощи. Расследованием происшествия занимается полиция.

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Ранее сообщалось о смертельной аварии в Аскинском районе, где упав в реку погибли водитель и его пассажирка. 

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Фото: ГИБДД по Уфе

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