Авария в Мечетлинском районе: водитель погиб, врезавшись во встречный грузовик
Мечетлинский район | 23 июл 2020 | 11:05
В Мечетлинском районе Башкирии прошедшей ночью произошла авария со смертельным исходом. В региональной госавтоинспекции сообщили, что в результате нее погиб мужчина.
По оперативным данным стало известно, что столкновение случилось на 127 километре автомобильной дороги Кропачево-Месягутово-Ачит. Местный житель управляя автомобилем "Лада Ларгус" врезался в движущийся навстречу грузовик «Вольво».
В результате ДТП 45-летний водитель отечественного авто погиб не дождавшись приезда медиков скорой помощи. Расследованием происшествия занимается полиция.
Фото: ГИБДД по Уфе
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