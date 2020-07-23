В Башкирии водитель сбил пенсионера и скрылся
| 23 июл 2020 | 11:58
Смертельное ДТП произошло вчера, 22 июля, на улице Парковой в деревне Юматово. Неизвестный водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2111, сбил пенсионера и уехал с места происшествия.
Стало известно, что пешеход двигался по обочине дороги в направлении, попутном движению. 64-летний пенсионер погиб на месте, получив несовместимые с жизнью травмы. Сам водитель попытался удрать, бросив автомобиль.
Вскоре полицейским удалось обнаружить виновника ДТП - 47-летнего местного жителя, в крови которого экспертиза обнаружила изрядные дозы алкоголя.
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Фото: ГИБДД по Башкирии
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