В Башкирии водитель сбил пенсионера и скрылся

| 23 июл 2020 | 11:58

Смертельное ДТП произошло вчера, 22 июля, на улице Парковой в деревне Юматово. Неизвестный водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2111, сбил пенсионера и уехал с места происшествия.







Стало известно, что пешеход двигался по обочине дороги в направлении, попутном движению. 64-летний пенсионер погиб на месте, получив несовместимые с жизнью травмы. Сам водитель попытался удрать, бросив автомобиль.



Вскоре полицейским удалось обнаружить виновника ДТП - 47-летнего местного жителя, в крови которого экспертиза обнаружила изрядные дозы алкоголя.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: ГИБДД по Башкирии