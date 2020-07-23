Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Близкие пропавшей Екатерины Столбовой попросили жителей Башкирии о помощи

Близкие пропавшей Екатерины Столбовой попросили жителей Башкирии о помощи

Близкие пропавшей Екатерины Столбовой попросили жителей Башкирии о помощи

Нуримановский район | 23 июл 2020 | 19:41

Семья пропавшей без вести 10-летней Екатерины Столбовой обратилась за помощью к жителям Башкирии. Как передает Башинформ, поиски девочки продолжаются, но для этого нужны добровольцы, а также техника, а именно эхолот и квадрокоптеры.



«Ищем. Для поисков очень нужны добровольцы, а также лодки и техника — эхолот, квадрокоптеры. В поисках в районе реки Уфимки участвуют более 40 человек — мы, родственники, волонтеры организации «Лиза Алерт», сотрудники МЧС. «Лиза Алерт» и днем и ночью ищут.  Мы не можем понять, как она попала в воду, не помешала бы помощь кинологов», — сообщила родственница.

Напомним, 10-летняя Екатерина Столбова пропала 19 июля в деревне Устье Салдыбаш Нуримановского района. В СК возбудили уголовное дело после исчезновения. Специалисты и спасатели МЧС полагают, что девочка могла утонуть в реке Уфа, которая протекает недалеко.

В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту пропажи 10-летней Екатерины Столбовой

Читайте также:

В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту пропажи 10-летней Екатерины Столбовой
Приметы: худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие.
Была одета: розовая футболка, цветные шорты, желтая жилетка.
Волонтеров и желающих помочь просят позвонить по телефонам: 89373652346, 89050069960.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram


Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети

Читайте также

В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту пропажи 10-летней Екатерины Столбовой
Происшествия
В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту пропажи 10-летней Екатерины Столбовой
В МВД рассказали о подробностях исчезновения 10-летней Екатерины Столбовой из Нуримановского района
Происшествия
В МВД рассказали о подробностях исчезновения 10-летней Екатерины Столбовой из Нуримановского района
В Нуримановском районе к поискам 10-летней Екатерины Столбовой подключились водолазы
Происшествия
В Нуримановском районе к поискам 10-летней Екатерины Столбовой подключились водолазы
В Нуримановском районе пропала 10-летняя девочка
Происшествия
В Нуримановском районе пропала 10-летняя девочка
Стали известны предварительные итоги поисков пропавшего в Гафурийском районе 9-летнего Рустама Ишкулова
Происшествия
Стали известны предварительные итоги поисков пропавшего в Гафурийском районе 9-летнего Рустама Ишкулова
В Чишминском районе пропал семилетний мальчик Аскар
Происшествия
В Чишминском районе пропал семилетний мальчик Аскар
Пропавшую год назад уфимку Люцию Хабибуллину нашли мертвой в районе Бирского тракта
Происшествия
Пропавшую год назад уфимку Люцию Хабибуллину нашли мертвой в районе Бирского тракта
В Мишкинском районе поиски Екатерины Кощеевой закончились трагедией
Происшествия
В Мишкинском районе поиски Екатерины Кощеевой закончились трагедией
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: