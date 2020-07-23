Близкие пропавшей Екатерины Столбовой попросили жителей Башкирии о помощи

Нуримановский район | 23 июл 2020 | 19:41

Семья пропавшей без вести 10-летней Екатерины Столбовой обратилась за помощью к жителям Башкирии. Как передает Башинформ, поиски девочки продолжаются, но для этого нужны добровольцы, а также техника, а именно эхолот и квадрокоптеры.







«Ищем. Для поисков очень нужны добровольцы, а также лодки и техника — эхолот, квадрокоптеры. В поисках в районе реки Уфимки участвуют более 40 человек — мы, родственники, волонтеры организации «Лиза Алерт», сотрудники МЧС. «Лиза Алерт» и днем и ночью ищут. Мы не можем понять, как она попала в воду, не помешала бы помощь кинологов», — сообщила родственница.



Напомним, 10-летняя Екатерина Столбова пропала 19 июля в деревне Устье Салдыбаш Нуримановского района. В СК возбудили уголовное дело после исчезновения. Специалисты и спасатели МЧС полагают, что девочка могла утонуть в реке Уфа, которая протекает недалеко.

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Приметы: худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие.Была одета: розовая футболка, цветные шорты, желтая жилетка.Волонтеров и желающих помочь просят позвонить по телефонам: 89373652346, 89050069960.





Фото: соцсети